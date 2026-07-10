El Alto: Siete personas en situación de calle fallecieron por bajas temperaturas

La Policía confirmó el fallecimiento de siete personas en situación de calle en la ciudad de El Alto, producto de las bajas temperaturas registradas durante la época de invierno.

De acuerdo con el reporte policial, las víctimas son cinco hombres y dos mujeres, quienes fueron encontradas sin vida desde mayo, periodo en el que comenzó a sentirse con mayor intensidad el descenso de temperaturas.

“Lamentablemente, la baja en las temperaturas en la ciudad de El Alto ha producido la muerte de siete personas hasta el momento”, informó la autoridad policial.

Víctimas en situación vulnerable

Según el informe, las personas fallecidas se encontraban en situación de calle y, en algunos casos, eran bebedores consuetudinarios, lo que aumentó su nivel de vulnerabilidad frente al frío extremo.

Los cuerpos fueron levantados por personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen y permanecen en la morgue judicial.

El Alto soportó temperaturas extremas

El reporte se conoce en medio de una ola de frío que afecta principalmente al occidente del país. Según datos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, El Alto registró una temperatura mínima de -12,2°C, muy cerca del récord histórico de -12,5°C reportado en 1999.

Otras regiones también registraron temperaturas bajo cero. En Oruro se reportó -13,2°C, mientras que en Potosí y Uyuni el termómetro descendió hasta -17,2°C.

Senamhi prevé que el frío continúe

El Senamhi informó que las condiciones frías continuarán en el occidente del país, especialmente durante las primeras horas de la mañana, cuando se registran las temperaturas mínimas más bajas.

Además, se alertó el ingreso de un frente frío que afectará al oriente boliviano, con descensos de temperatura en el Chaco, Santa Cruz y Beni.

Defensa Civil aguarda declaratorias

El Viceministerio de Defensa Civil informó que aguarda las declaratorias de desastre por heladas de municipios y gobernaciones para activar la atención correspondiente.

La entidad señaló que, una vez recibidas las solicitudes, se apoyará en la elaboración de carpetas de evaluación de daños y en la asistencia a las regiones afectadas, con apoyo de las Fuerzas Armadas.

Recomendaciones ante el frío

Ante las bajas temperaturas, se recomienda a la población usar ropa abrigada, evitar la exposición prolongada al frío, consumir alimentos calientes y proteger especialmente a niñas, niños, adultos mayores y personas en situación vulnerable.

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