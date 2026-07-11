“Quieren que lo saquemos”: familia pide ayuda para trabajador quemado tras explosión de un tanque

Una familia solicita ayuda para continuar con el tratamiento médico de un hombre que sufrió un grave accidente laboral luego de la explosión de un tanque en el que realizaba trabajos de soldadura. La víctima permanece internada en una clínica privada con quemaduras de segundo grado en gran parte del cuerpo, mientras sus familiares aseguran que la empresa donde ocurrió el hecho dejó de asumir los gastos médicos.

Según relató la madre del afectado, Esther Vacarreza, el accidente ocurrió cuando su hijo realizaba trabajos en un tanque que anteriormente había contenido productos inflamables y cuya reparación debía concluir por pedido de la empresa.

“Lo que me cuenta mi hijo es que estaba soldando un tanque que le habían exigido terminar. Entró a soldarlo, salieron chispas, él salió del tanque y esperó un momento. Después ocurrió la explosión. Dice que le rompió toda la ropa y las botas. Sus compañeros y la dueña de la empresa lo trasladaron inmediatamente hasta esta clínica, donde quedó internado”, contó la madre.

La familia señala que durante los primeros días la empresa cubrió parte de los gastos médicos; sin embargo, posteriormente les comunicaron que ya no continuarían haciéndose responsables y les solicitaron trasladar al paciente a un hospital público.

No obstante, la esposa del trabajador, Paula Justiniano, aseguró que el cambio no ha sido posible debido a la condición crítica en la que se encuentra su esposo.

“Hasta el momento no he podido sacarlo de aquí porque en el hospital público me dijeron que no lo pueden recibir debido a que está entubado. Le expliqué eso al abogado y me respondió que la empresa ya no quería hacerse responsable de él”, manifestó.

Asimismo, indicó que los costos de internación continúan aumentando cada día y que la familia no cuenta con los recursos económicos para cubrirlos.

“No tengo dinero para seguir pagando otra noche más. Lo único que pido es que él pueda despertar y que podamos encontrar una solución para continuar con su tratamiento”, expresó entre lágrimas.

Los familiares también cuestionan que la empresa argumente que la víctima era un trabajador eventual y, por esa razón, rechace asumir los gastos médicos derivados del accidente.

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