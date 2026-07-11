Precio del pollo bajó, pero comerciantes advierten inminente subida en Santa Cruz

El precio del kilo de pollo registró una notable disminución en mercados de Santa Cruz, respecto a los días anteriores. Una de las vendedoras del mercado Abasto detalló la situación actual afirmando que el precio estaba en Bs. 12,50.

En este contexto, añadió que la provisión del alimento se mantiene estable en la capital cruceña. Al respecto, otra comerciante del sector explicó que: “Hoy el precio del pollo está a Bs. 11,50. La anterior semana estaba a 12 bolivianos el kilo. Está llegando normal, también en cuanto a cantidades. Tal vez algunas veces con destiempo, pero está llegando normal”.

Alerta por incrementos inminentes

A pesar de la coyuntura favorable para el bolsillo del consumidor, el sector comercial alerta por variaciones en las próximas horas.

La misma comerciante advirtió sobre el panorama inmediato: “No tenemos precio todavía para el día de mañana, pero sí ya nos notificaron que habrá una subida de precio. Subirá en estos días, probablemente desde mañana, pero todavía no tenemos el precio exacto. El pollo ha estado con un precio muy bajo, muy devaluado, entonces tiene que subir”.

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