Dan el último adiós a Valentina, la bebé víctima de mendicidad forzada que falleció en Cochabamba

En un ambiente marcado por la consternación, funcionarios municipales dieron hoy el último adiós a Valentina Chiqueno Dosape, la bebé de seis meses perteneciente al pueblo indígena ayoreo que falleció la semana pasada tras haber sido presuntamente "alquilada" en Santa Cruz y trasladada a Cochabamba con fines de explotación y mendicidad.

El cuerpecito de la menor permaneció casi una semana en la morgue del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) sin que ningún familiar directo reclamara sus restos. Ante el abandono y la falta de documentación que viabilizara un traslado a su lugar de origen, la Alcaldía de Cochabamba agilizó los trámites legales y humanitarios para brindarle una sepultura digna.

"Ningún familiar al margen de ella ha reclamado el cuerpecito. Por tanto, Cochabamba, al haber realizado todas las gestiones necesarias para darle cristiana sepultura y que la niña descanse en paz, tomó la determinación de enterrar el cuerpo con toda la formalidad prevista. Hemos cumplido con todos los requisitos", informó Cinthia Prado, directora de Género Generacional del municipio.

Un entierro digno en el Cementerio General

Valentina fue despedida en un pequeño ataúd blanco y sepultada en el Bloque 3 del Cementerio General de Cochabamba. Al no contar con parientes en el lugar, fueron los propios trabajadores de la Defensoría y del municipio quienes la acompañaron hasta su última morada, donde colocaron un pequeño juguete de regalo junto a sus restos.

Las autoridades explicaron que el paradero de los padres biológicos aún se desconoce, lo que obligó a intervenir de oficio para evitar que el cuerpo permaneciera más tiempo en el depósito judicial.

Restituyen a otros dos menores rescatados

El caso, que es investigado bajo la presunta comisión del delito de trata y tráfico de personas, dejó al descubierto una red que operaba entre Santa Cruz y Cochabamba. Durante los operativos tras el deceso de Valentina, las autoridades rescataron a otros dos niños que también eran utilizados por una pareja para pedir limosna en las calles.

Sobre la situación de estos menores, Cinthia Prado confirmó que ya se logró su retorno seguro al departamento oriental:

Coordinación interinstitucional: La Defensoría de la Niñez de Cochabamba trabajó junto a su par en Santa Cruz para evaluar los entornos familiares.

Retorno al núcleo familiar: En virtud de los informes sociolegales y las solicitudes de las autoridades cruceñas, ambos infantes fueron restituidos formalmente con sus familias de origen.

Reforzarán operativos contra la mendicidad forzada

A raíz de este trágico desenlace, la Dirección de Género Generacional anunció que se intensificarán los denominados "ruteos continuos" y los controles en espacios públicos y hospedajes de la ciudad para erradicar la explotación infantil.

La Alcaldía destacó que diversas instituciones locales han comenzado a sumarse a estas labores de control y seguimiento, un esfuerzo que inicialmente la Defensoría ejecutaba de manera solitaria y que ahora busca blindar la seguridad de los niños más vulnerables.

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