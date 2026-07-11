Un patrullaje realizado por repartidores de delivery terminó con la captura de un hombre que fue encontrado con sustancias controladas y dinero en efectivo en inmediaciones del Cordón Ecológico de Santa Cruz de la Sierra.

Los trabajadores, que aseguran realizar recorridos diarios para coadyuvar con la seguridad ciudadana, interceptaron al sujeto y dieron aviso a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), cuyos efectivos trasladaron al aprehendido para iniciar las investigaciones correspondientes.

Durante la intervención, los repartidores encontraron una bolsa que contenía marihuana y un monto de aproximadamente 1.375 bolivianos. Según la versión del detenido, el dinero no sería suyo, sino que habría sido entregado por una persona identificada como “don Walter”, quien presuntamente reside en un barrio ubicado dentro del Cordón Ecológico.

“Tenemos a una persona en situación de calle con este monto de droga, sustancia controlada y un pequeño monto de 1.375 bolivianos. Dentro de la bolsa hay marihuana, como le dicen, lo conocen”, manifestó Roberto Lucerito, representante de los repartidores.

Lucerito destacó que los deliverys continúan realizando labores de vigilancia en diferentes sectores de la ciudad y señaló que existe coordinación con la Policía para reportar hechos sospechosos.

“Prácticamente nosotros estamos haciendo el trabajo día a día, patrullando, coadyuvando con la Policía. Agradezco que vengan cuando uno los llama”, afirmó.

El representante también explicó que el detenido habría señalado que el dinero pertenecía a otra persona. “Dice que el monto de plata es de don Walter. No hay ningún billete falso, son 1.375 bolivianos”, indicó.

El hombre fue trasladado hasta dependencias de la Felcn, donde se investigará la procedencia de la droga, el origen del dinero y la identidad de la persona mencionada durante la intervención

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