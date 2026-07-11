“Mi hijo luchó como un campeón”: El desgarrador clamor de justicia de un padre tras la muerte del menor del caso Sparring

La confirmación del deceso del menor de 15 años tras meses de hospitalización ha transformado el panorama legal y social de este trágico caso de boxeo. Ante este fatal desenlace, el entorno familiar de la víctima rompió el silencio para exigir que las autoridades actúen con la máxima severidad contra los responsables.

“Ha fallecido mi hijo, él luchó hasta lo último con todos los golpes que le causaron esas personas, yo quiero justicia”, expresó el padre en medio de una profunda consternación. El hombre lamentó el truncado futuro del adolescente y recordó que el joven no albergaba ninguna maldad en su corazón.

Clamor por una sanción ejemplar

“Él estuvo luchando cinco meses y medio como un campeón porque quería vivir, por eso pido que esto no quede impune”, manifestó el papá de la víctima.

El progenitor remarcó el inmenso sufrimiento provocado a todos sus allegados y solicitó la intervención inmediata de los administradores de justicia.

Por su parte, el abuelo del deportista describió el inmenso dolor que golpea a los miembros de la familia tras recibir la notificación hospitalaria. “Esto es muy doloroso para todos nosotros, por lo que pedimos a los encargados que se hagan cargo de los culpables que dañaron a mi nieto querido”, declaró el adulto mayor.

El pedido final de los allegados

El abuelo del menor reconoció que ninguna acción legal les devolverá la presencia del joven, pero insistió en que el crimen debe ser castigado penalmente. “Ni llorando vamos a hacerlo revivir, pero como abuelo yo pido justicia a los señores de las leyes, escúchenme”, sentenció firmemente el familiar.

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