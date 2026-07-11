Pesadilla en Cochabamba: Banda criminal extorsiona a una mujer tras robarle el celular en una discoteca

Una joven madre vive una auténtica pesadilla tras haber sido víctima del robo de su teléfono celular en un local nocturno de la ciudad. Lo que comenzó como un asalto común se ha transformado en un grave esquema de extorsión y ciberacoso dirigido por una pandilla local, quienes le exigen pagos semanales bajo la promesa de no destruir la reputación de su familia.

La afectada se trasladó hasta las dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) para sentar la denuncia formal, exigir garantías para su vida y solicitar la inmediata intervención de las autoridades policiales.

De un robo en una discoteca a las amenazas de una pandilla

Según el desgarrador relato de la víctima, el calvario inició cuando asistió a una discoteca junto a su esposo. En medio de una pelea provocada en el lugar, antisociales aprovecharon la confusión para sustraer el dispositivo de su cartera.

Al intentar identificar y confrontar a una de las sospechosas días después, la respuesta fue una directa declaración de guerra:

"Me encontré con esta persona y le dije ratera, pero me respondieron: 'No te vas a meter con nuestra pandilla de las Sexy Leonas'. A raíz de eso empezó todo; donde me vean me quieren pegar y me amenazan constantemente", relató la denunciante.

Difamación digital: Fake news y acusaciones de "pildorita"

Al tener acceso total a la información, archivos y cuentas personales del celular robado, los delincuentes iniciaron una campaña de desprestigio en redes sociales como TikTok. Utilizando fotografías de la víctima y de sus padres, crearon noticias falsas (fake news) acusándola públicamente de ser una "pildorita" y de ejercer la prostitución.

La víctima desmintió categóricamente las publicaciones y aseguró que jamás ha estado involucrada en actos ilícitos. El acoso llegó al extremo de difundir fotografías de la hija menor de edad de la afectada, asociándola falsamente con un supuesto caso de abuso en el Trópico de Cochabamba, lo que ha detonado severos daños psicológicos en la niña, quien ahora se niega a asistir a clases.

Cobros semanales de 400 bolivianos

La red de extorsión opera bajo un chantaje económico explícito. La pandilla le exige a la mujer el pago de 400 bolivianos semanales a cambio de "bajar" las publicaciones difamatorias de las plataformas digitales.

Esta situación está asfixiando económicamente a la afectada y poniendo en riesgo su fuente de sustento laboral en la región del Trópico, ya que los rumores falsos han comenzado a generar desconfianza entre los comunarios del lugar.

La víctima teme por su integridad física y la de su entorno. Ante el acoso cibernético y presencial, insta a la FELCC y al Ministerio Público a dar con el paradero de los integrantes de "Las Sexy Leonas" antes de que las amenazas se conviertan en agresiones físicas irreparables.

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