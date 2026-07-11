Fiscalía desconoce citación de 40 testigos en investigación contra Marset

El Ministerio Público aseguró que no tiene conocimiento oficial sobre la presunta investigación que involucra la declaración como testigos de 40 personas en el marco del proceso que se sigue en Estados Unidos contra el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

El fiscal de Sustancias Controladas, Julio César Porras, señaló que la institución se enteró de esa información a través de los medios de comunicación y que, hasta el momento, no recibió ninguna notificación formal por parte de las autoridades estadounidenses.

"Desconozco, efectivamente me he enterado por los medios de ustedes, pero desconozco cuál es la estrategia, quiénes van a ser, si serán de qué país o solamente serán de Estados Unidos. Desconozco, vuelvo a repetir, todavía no tenemos ninguna información", afirmó Porras.

La declaración surge luego de que trascendiera que la Fiscalía Federal de Estados Unidos, donde se encuentra detenido Sebastián Marset, estaría gestionando la toma de declaraciones a unas 40 personas como parte de la investigación.

Sin embargo, desde el Ministerio Público boliviano aseguran que, por ahora, no existe ningún requerimiento oficial relacionado con ese procedimiento.

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