La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) de Cochabamba logró una importante afectación al narcotráfico tras ejecutar dos exitosos operativos en el departamento. Las intervenciones resultaron en la incautación de un cargamento que combina clorhidrato de cocaína, pasta base y marihuana, además del secuestro de motorizados y la captura de los involucrados.

El Director Departamental de la FELCN, Tcnl. DEAP. Juan Arnez Peña, informó en conferencia de prensa que el valor total del patrimonio afectado a las redes del narcotráfico asciende a 552.963 dólares americanos.

Caso Tarata: Un accidente de tránsito al descubierto

Lo que parecía un hecho vial común terminó revelando un importante traslado de sustancias controladas en el municipio de Tarata. Un choque entre un automóvil plomo y otro vehículo alertó a los efectivos policiales. Al percatarse de la presencia de los uniformados, el conductor que provocó el accidente se dio a la fuga a gran velocidad, desatando una persecución.

El sospechoso, identificado como Raúl Q.P., fue interceptado y capturado en flagrancia. En el interior de su automóvil se encontraron los primeros paquetes de droga en forma de ladrillo de color amarillo.

"Al existir los elementos probatorios y existiendo la flagrancia, se ingresa al inmueble procediendo a la aprehensión del señor Raúl Q.P.", detalló el jefe policial, Juan Arnez.

Al ampliar la investigación y registrar el domicilio del acusado, los agentes descubrieron dos vehículos adicionales que ocultaban más paquetes de droga listos para su transporte. Tras una requisa minuciosa de los tres motorizados involucrados, el pesaje oficial arrojó un total de 231 paquetes tipo ladrillo, distribuidos en:

Clorhidrato de cocaína: 212.650 gramos (212,6 kg).

Pasta base de cocaína: 28.150 gramos (28,1 kg).

Total en Tarata: Más de 240 kilogramos de droga incautada.

Caso Lagunillas: Abandonó 104 kilos de marihuana en la calle

El segundo operativo se registró en el sector de Lagunillas, en la zona norte de la ciudad de Cochabamba. Efectivos policiales que realizaban labores de patrullaje divisaron a un hombre en actitud sospechosa en plena vía pública, quien se encontraba custodiando siete bolsas de yute.

Al notar la aproximación de la patrulla, el sujeto abandonó los saquillos e intentó escapar a pie. Tras una rápida persecución por las calles del sector, la policía logró reducirlo y aprehenderlo.

Al revisar el contenido de los yutes se halló una gran cantidad de una hierba verdusca que, tras someterse a las pruebas de campo, dio resultado positivo para marihuana. El peso total del cargamento fue de 104.550 gramos (104,5 kg), lo que representa una afectación económica de 83.650 dólares en este caso particular.

Balance Final de los Operativos

Como resultado consolidado de ambas intervenciones, la FELCN Cochabamba confirmó el secuestro de las tres variedades de sustancias controladas (clorhidrato, pasta base y marihuana). Asimismo, se procedió a la incautación de tres vehículos, un teléfono celular y el secuestro del inmueble donde se ocultaba la cocaína en Tarata. Ambos sujetos implicados ya se encuentran a disposición de las autoridades competentes, consolidando un duro golpe económico de 552.963 dólares contra el crimen organizado.

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