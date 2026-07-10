Fiscalía investiga a dos personas y emitirá nuevas órdenes de aprehensión por armas halladas en Viru Viru

El Ministerio Público investiga el ingreso de armamento de grueso calibre encontrado en el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz. El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, confirmó que existen dos personas investigadas y anunció que se emitirán nuevas órdenes de aprehensión contra quienes resulten implicados en el caso.

Mariaca informó que, de acuerdo con los primeros elementos de la investigación, el armamento habría llegado en un envío procedente de Miami, Estados Unidos, por lo que la Fiscalía realiza diligencias de cooperación internacional para esclarecer cómo las armas salieron de ese país e ingresaron a territorio boliviano.

“Se ha tenido la información por parte del fiscal departamental de Santa Cruz de que habría llegado desde Miami, Estados Unidos, un armamento letal, armas de grueso calibre, en uno de los compartimientos o maletas que venían de ese país”, señaló la autoridad.

El Fiscal General precisó que actualmente hay dos personas investigadas y advirtió que las pesquisas continúan para identificar a otros posibles responsables.

“Hay personas que se encuentran ya investigadas, como así también se va a librar órdenes de aprehensión contra otras que tendrían participación en este hecho”, afirmó.

Asimismo, indicó que el Ministerio Público solicitará todas las diligencias necesarias a las autoridades de Estados Unidos, particularmente de Miami, para establecer cómo aproximadamente cinco armas de fuego lograron salir de ese país.

Mariaca recordó que en Bolivia la tenencia y el control de armas están regulados por la Ley 400 y aseguró que todas las personas que resulten involucradas deberán responder ante la justicia.

“Todo aquel que esté inmiscuido en este hecho tenga la seguridad de que va a conocer las cárceles de Bolivia”, manifestó.

Finalmente, informó que se conformó una comisión integrada por la Fiscalía Superior en Crimen Organizado y el fiscal que dirige la investigación en Santa Cruz, con el objetivo de esclarecer este caso y determinar la responsabilidad de todas las personas involucradas.

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