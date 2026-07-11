Hallan el cuerpo sin vida de una mujer flotando en la represa de Incachaca

Una mujer fue encontrada sin vida flotando en la represa de Incachaca, en un sector perteneciente a la empresa EPSAS. Personas que se encontraban en el lugar se percataron de la presencia del cuerpo y dieron aviso a la Policía.

Personal de la División Homicidios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen realizó el levantamiento legal del cadáver cerca de las 14:00.

Víctima aún no fue identificada

De acuerdo con el reporte policial, se trata de una persona de sexo femenino que, hasta el momento, no fue identificada.

“La División Homicidios ha procedido al levantamiento legal de un cadáver que se encontraba en la represa de Incachaca. Es un cadáver de sexo femenino y por el momento no ha sido identificada”, informó una autoridad policial.

Investigación en curso

Tras el levantamiento legal, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial, donde se realizarán los estudios correspondientes para determinar las causas de la muerte.

La Policía mantiene reserva sobre algunos detalles del caso hasta contar con una verificación objetiva de los hechos.

“Vamos a mantener todavía reservas al respecto hasta que tengamos la verificación objetiva de los hechos que han conducido a este deceso”, señalaron desde la institución.

EPSAS coadyuva con las investigaciones

Aún no se conoce cómo el cuerpo de la mujer llegó hasta la represa ni las circunstancias de su fallecimiento. Personal de EPSAS acudió a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen para aportar información dentro del proceso investigativo.

Las autoridades esperan que la autopsia y las primeras diligencias permitan establecer la identidad de la víctima y esclarecer si se trata de un hecho accidental, suicida o criminal.

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