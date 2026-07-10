El Ministerio Público emitió una orden de aprehensión contra el principal sospechoso del ingreso de seis fusiles AK-47 encontrados dentro de maletas en el aeropuerto internacional Viru Viru. La Fiscalía informó que también activó una alerta migratoria para evitar que el investigado abandone el país mientras avanzan las pesquisas por presunto tráfico de armas.

El fiscal asignado al caso, Daniel Ortuño, llegó hasta dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) para tomar las declaraciones de las dos mujeres aprehendidas cuando intentaban retirar los equipajes donde fueron halladas las armas.

Según explicó el representante del Ministerio Público, ambas serán imputadas por el delito de tráfico de armas, mientras la investigación continúa para establecer el origen, destino y la posible participación de otras personas vinculadas al hecho.

“Se han colectado diferentes indicios que conllevan a sostener la probabilidad de participación de las personas aprehendidas. Estos extremos serán expuestos ante la autoridad jurisdiccional para que defina su situación jurídica”, señaló Ortuño.

Fiscalía busca al presunto dueño de las maletas

El fiscal confirmó que existe una orden de aprehensión contra una persona identificada como Adrián H.Z., cuyo nombre comenzó a circular luego de la difusión de imágenes de cámaras de seguridad del aeropuerto Viru Viru.

En los registros audiovisuales, el investigado aparece retirando una de las maletas que posteriormente fueron relacionadas con el armamento encontrado.

“Su nombre ha circulado por diferentes redes sociales, entonces contra esta persona se ha emitido orden de aprehensión”, afirmó Ortuño.

Consultado sobre si el sospechoso continúa en territorio nacional, el fiscal indicó que esa información aún no está confirmada, pero aseguró que se activaron mecanismos para impedir una eventual salida del país.

“El Ministerio Público el día de ayer ha activado alerta migratoria para que, en su caso, pretenda salir del país, pues sea aprehendido”, explicó.

Mujeres aprehendidas intentaban retirar el equipaje

De acuerdo con la investigación preliminar, las dos mujeres fueron detenidas cuando acudieron al área de Aduana de Viru Viru para recoger las maletas.

Ortuño explicó que una de ellas trabaja en una empresa de courier con operaciones en Estados Unidos, mientras que la otra sería familiar de la propietaria de esa compañía.

“Ellas estaban con la intención de retirar la mercancía, cancelar los tributos, someterla a nacionalización y retirar los paquetes”, detalló.

Las autoridades señalaron que ambas estuvieron presentes cuando los funcionarios aduaneros realizaron la revisión física de los paquetes y descubrieron que no se trataba de repuestos de vehículos, como inicialmente se habría declarado, sino de partes de armas de fuego.

Aduana descubrió el armamento durante una revisión

La Fiscalía informó que el hallazgo se produjo luego del aforo realizado por funcionarios técnicos de la Aduana Nacional, quienes inspeccionaron dos maletas embaladas que se encontraban en el sector de llegadas internacionales.

Al abrir los paquetes, encontraron piezas correspondientes a fusiles AK-47, situación que fue comunicada a las autoridades correspondientes.

“El conocimiento del hecho se da a raíz de la información proporcionada por la Aduana Nacional”, indicó Ortuño.

Investigación apunta a más personas involucradas

El Ministerio Público señaló que la investigación recién comienza y que existen elementos que podrían vincular a otras personas con el ingreso ilegal del armamento.

Según los datos preliminares, las maletas habrían llegado desde Miami, Estados Unidos, y el propietario habría ingresado a Bolivia el pasado 7 de julio. Posteriormente, habría dejado el equipaje en el área de carga y enviado a terceras personas para recogerlo.

La Fiscalía analiza ahora la ruta del envío, la documentación utilizada, la posible existencia de municiones u otro armamento adicional y la participación de una presunta red dedicada al tráfico de armas.

Mientras tanto, la Policía continúa con la búsqueda del principal sospechoso y la recopilación de elementos que permitan esclarecer cómo seis fusiles AK-47 lograron ingresar al país.

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