La Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn) informó sobre un importante operativo contra el tráfico ilícito de drogas en el departamento. La intervención, denominada “Vías Seguras”, fue ejecutada por efectivos del Grupo de Investigación de Operaciones Especiales (GIOE) tras labores de inteligencia, y tuvo lugar en la localidad de Izata, dentro del municipio de Tarata, provincia Esteban Arce.

De acuerdo con el reporte oficial del director de la Felcn, las fuerzas del orden lograron secuestrar un total de 231 paquetes tipo ladrillo que contenían sustancias controladas, sumando un peso global de 240.8 kilogramos de cocaína. Durante el procedimiento se aprehendió a un ciudadano boliviano identificado como Raúl Q.P., de 47 años de edad.

Detalles de la intervención y sustancias incautadas

El operativo se concentró en un domicilio de la localidad de Izata. Al interior de la propiedad, los agentes policiales hallaron inicialmente una mochila que contenía 28 paquetes con una sustancia amarillenta. Posteriormente, al inspeccionar un vehículo que presentaba modificaciones en su estructura (comúnmente conocidas como "macaco"), se descubrieron otros 203 paquetes con una sustancia blanquecina.

Las pruebas de campo confirmaron la naturaleza de los estupefacientes decomisados:

Clorhidrato de cocaína: 212.650 gramos (212,6 kg) distribuidos en los paquetes hallados en el doble fondo del motorizado.

Pasta base de cocaína: 28.150 gramos (28,1 kg) localizados en el interior de la mochila.

Bienes secuestrados y afectación económica

Además de la sustancia ilícita, las autoridades procedieron al secuestro del inmueble utilizado para el acopio y de tres vehículos implicados en el caso. Entre los motorizados incautados se identificó una vagoneta Mitsubishi (modelo 2004) y una vagoneta Toyota Prado (modelo 2023).

"Tenemos personas aprehendidas (...) objetos secuestrados, inmuebles y asimismo también tres vehículos. Tenemos un total de afectación al patrimonio de 468.250 dólares americanos", detalló el director de la fuerza antidroga respecto al impacto global del operativo.

El aprehendido fue puesto a disposición de las autoridades judiciales correspondientes, bajo el compromiso policial de haber respetado sus derechos y garantías constitucionales durante todo el proceso de captura.

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