Justicia dicta 25 años de prisión para empresario turístico de Rurrenabaque por agresión a su hija

El Tribunal de Sentencia de San Borja, en Beni, dictó por unanimidad una condena de 25 años de prisión contra Nicolás J.C., de 51 años de edad. El dictamen judicial halló culpable al propietario de una empresa de turismo de Rurrenabaque por el delito de violación de infante, niño, niña o adolescente.

La resolución legal llega tras un proceso judicial que se extendió por tres años desde su inicio en la gestión 2023. La defensa de los derechos de la víctima de 15 años contó con el respaldo activo de múltiples instituciones públicas y de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.

Situación actual del condenado

La madre de la menor manifestó su conformidad con el dictamen de los jueces, pero alertó que la reclusión en un centro penitenciario aún no se ha ejecutado. Actualmente el sentenciado cumple detención domiciliaria en el mismo albergue del río Yacuma donde ocurrieron los hechos denunciados.

Ante este escenario, la familia de la afectada solicitó formalmente que la condena sea revisada para asegurar que se aplique sin derecho a indulto. En este sentido, buscan que ante la gravedad de los delitos cometidos, se evite que el agresor represente un peligro continuo para la sociedad.

Procesos judiciales paralelos

El hermano del sentenciado y otros trabajadores de la operadora también enfrentan causas penales independientes por diversas denuncias de agresiones. Entre estos casos destaca un juicio oral en curso impulsado por una ciudadana francesa, el cual cuenta con el seguimiento de la Embajada de Francia.

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