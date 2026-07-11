Exministra de Evo será convocada por investigación de hospital inconcluso en Beni

El Ministerio Público investiga un caso de presunta corrupción e irregularidades en la construcción de un hospital en el municipio de Trinidad, departamento del Beni. Dentro de este proceso, se anunció que será citada a declarar la exministra de Salud Ariana Campero, quien ejerció el cargo durante el Gobierno del expresidente Evo Morales.

Según los antecedentes del caso, en 2016 se habría firmado el contrato para el inicio de la obra con dos empresas encargadas de la construcción del hospital bajo la modalidad “llave en mano”.

Obra debía estar concluida

De acuerdo con la investigación, el hospital ya debía haber sido entregado; sin embargo, la obra no llegó a su conclusión.

El Ministerio Público indaga un presunto daño económico de aproximadamente Bs 400 millones, relacionado con la falta de conclusión del nosocomio y posibles irregularidades en el proceso de contratación, ejecución y supervisión.

Un investigado con detención domiciliaria

En audiencia de medidas cautelares, la justicia determinó detención domiciliaria para Alberto William Gutiérrez Salas, quien habría cumplido funciones vinculadas a la supervisión del proyecto.

Según el reporte, Gutiérrez fue contratado para realizar el control de las empresas encargadas de ejecutar la construcción del hospital en Trinidad.

42 personas investigadas

La Fiscalía informó que el caso alcanza a 42 personas investigadas, entre ellas exautoridades y funcionarios relacionados con el proyecto hospitalario.

También declaró la exdirectora de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico, Verónica Casablanca; sin embargo, no se determinó su aprehensión.

Investigación en curso

El Ministerio Público continuará con las citaciones y diligencias para establecer responsabilidades por la falta de conclusión del hospital, el presunto daño económico y el rol que habrían tenido exautoridades de salud durante la firma y ejecución del contrato.

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