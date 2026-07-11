Terminal Bimodal fortalece sus controles con tecnología de reconocimiento facial

La Terminal Bimodal de Santa Cruz incorporó nuevas herramientas tecnológicas para fortalecer la seguridad de los pasajeros. Se actualizó el centro de monitoreo incluyendo un sistema de reconocimiento facial que permitirá optimizar los controles y mejorar la respuesta ante situaciones de emergencia.

La encargada de Comunicación, Janine Cuéllar, explicó que la modernización forma parte de un trabajo conjunto con las instituciones que operan en la terminal.

"Esta actualización nos va a permitir optimizar la coordinación entre las instituciones y mejorar la capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad", señaló.

Los operativos se realizan de manera coordinada con la ATT, Tránsito, Interpol y otras entidades que cumplen funciones de control dentro de las instalaciones.

Cuéllar indicó que el reconocimiento facial facilitará la identificación de distintas situaciones y permitirá hacer más eficientes los controles desarrollados por las unidades operativas.

Asimismo, la administradora recomendó a la población portar la documentación correspondiente al momento de viajar, especialmente cuando se traslada con menores de edad. Recordó que es indispensable contar con la autorización de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.

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