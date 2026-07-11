"Saben quién iba a recibir ese encargo”: Abogado confirma colaboración de las aprehendidas por los fusiles en Viru Viru

El abogado defensor Martín Camacho aseguró que sus clientes colaboraron activamente con la justicia en sus declaraciones informativas y enfatizó que “saben quién iba a recibir ese encargo en Santa Cruz”. El jurista aclaró que las mujeres se dedican al servicio de courier trayendo ropa o suplementos desde Estados Unidos, por lo que recibieron la carga en paquetes cerrados que llevaban envolturas donde se aseguraba que contenían repuestos.

La defensa legal de las aprehendidas remarcó que las ciudadanas no tenían conocimiento del material bélico. Camacho indicó que se encuentran a la espera de que el fiscal presente su imputación para asistir a la audiencia de medidas cautelares donde se definirá la situación jurídica de ambas.

Fiscalía halla indicios de participación

Por su parte, el Ministerio Público confirmó que las dos mujeres comparecerán ante un juez debido a que se han colectado diferentes elementos que sostienen la probabilidad de su autoría.

El fiscal asignado, Daniel Ortuño, detalló que “se han colectado diferentes indicios que conllevan a sostener la probabilidad de participación de las personas aprendidas en el hecho”.

La autoridad judicial explicó que a un día de iniciar las investigaciones ya se emitieron requerimientos de información y se activó una alerta migratoria para evitar que los involucrados salgan del país. Ortuño complementó que el avance de las pesquisas determinó la participación de terceros, razón por la cual ya se ha emitido formalmente una orden de aprehensión en contra de otras personas relacionadas al caso.

Interceptadas cuando buscaban el equipaje

El origen de esta situación se dio, cuando las dos mujeres resultaron aprehendidas por la policía al presentarse al sector de Aduana de la terminal aérea con la intención de retirar las maletas. Las sospechosas acudieron al aeropuerto dos días después de que el equipaje fuera dejado por el pasajero principal, quien actualmente se encuentra prófugo y siendo buscado por las autoridades.

El operativo original se ejecutó en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru tras detectarse que la mercadería declarada inicialmente como autopartes consistía en armamento militar. La requisa física permitió descubrir que el prófugo ingresó desde territorio estadounidense un total de cuatro fusiles de asalto AK-47 de grueso calibre.

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