Ruta Cochabamba-Santa Cruz: Bus vuelca y deja múltiples heridos

Un aparatoso accidente de tránsito se registró la madrugada de este sábado cuando un bus de transporte interdepartamental terminó volcado a un costado de la vía. El siniestro ocurrió aproximadamente a las 6:30 en la localidad de Palometilla, afectando directamente a los pasajeros que realizaban el trayecto desde Cochabamba hacia Santa Cruz.

Tras la alerta del vuelco, diversos equipos de emergencia y personal de la Policía Boliviana se desplazaron al lugar para socorrer a las víctimas. Los afectados fueron trasladados de urgencia a los centros hospitalarios más cercanos, mientras algunos viajeros lograban salir de la cabina por sus propios medios con equipaje en mano.

Efectivos de la Policía de Tránsito ya iniciaron los peritajes técnicos correspondientes para determinar los factores que provocaron la caída del motorizado fuera de la plataforma asfáltica. Por el momento, se aguarda el reporte oficial que detalle el estado de salud y el número exacto de heridos.

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