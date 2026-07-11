Avioneta aterriza de emergencia y termina calcinada en Villamontes

Comunarios del municipio de Villamontes, reportaron la mañana de este sábado el incendio de una avioneta en las inmediaciones de Cañada Oruro, cerca de la localidad de Ibibobo. La aeronave fue hallada calcinada en esta zona del departamento de Tarija.

Varios testigos aseguraron haber visto la nave intacta en tierra tras lo que pareció ser un aterrizaje forzoso en la región. Sin embargo, poco después la estructura ardió en llamas de forma repentina y sin que hasta el momento se conozcan los motivos exactos del siniestro.

Investigación en curso

La policía boliviana ya inició las investigaciones correspondientes para determinar si el fuego fue provocado intencionalmente en esta ruta internacional que conecta a Bolivia con Paraguay. Por ahora, no existe información oficial sobre el origen de la avioneta ni el paradero de sus ocupantes.

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