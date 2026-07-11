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Surtidores del eje central registran largas filas debido a la falta de combustible

El congestionamiento en los puntos de expendio de gasolina y diésel genera pérdidas de tiempo y perjudica la economía, de acuerdo a los conductores.

Ximena Rodriguez

11/07/2026 12:39

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Foto: Red Uno.
Santa Cruz

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El desabastecimiento de combustible ha provocado masivas filas en los surtidores del eje central, afectando de manera directa el tránsito de las avenidas adyacentes. Las hileras de motorizados particulares y comerciales colapsan los ingresos a las estaciones de servicio durante gran parte del día.

La escasez de gasolina y diésel mantiene estancados a cientos de usuarios que se ven obligados a detener sus jornadas para buscar suministro, de acuerdo a lo que denuncian. En este sentido, también indican que existe incertidumbre respecto a las horas de llegada de nuevos lotes de carburante incrementa la tensión en los puntos de venta.

Choferes señalan que los tiempos de espera prolongados reducen drásticamente la productividad de los sectores de transporte pesado y distribución de mercancías.

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