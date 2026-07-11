¿Celular lento y gasta demasiada batería? Tu dispositivo podría estar bajo riesgo

El rendimiento deficiente de un teléfono inteligente y el agotamiento inusual de su batería son señales claras de una posible infección por software malicioso. De acuerdo al medio Infobae, los ciberdelincuentes perfeccionan constantemente sus tácticas para vulnerar los sistemas operativos móviles y acceder de forma remota a las contraseñas guardadas.

La empresa especializada McAfee detalla que los usuarios se enfrentan a peligros diversos como el malware, el adware y el ransomware en sus actividades cotidianas. Cada una de estas amenazas opera con objetivos específicos que van desde el robo de información confidencial hasta la ejecución de transacciones financieras no autorizadas.

Modos frecuentes de infección

La instalación de programas fuera de las tiendas oficiales y la navegación en plataformas dudosas representan los mayores factores de riesgo para los dispositivos Android. Asimismo, la conexión a redes inalámbricas públicas desprotegidas y la interacción con enlaces sospechosos facilitan el ingreso de estos virus destructivos.

Indicadores críticos para identificar un ataque

Identificar las anomalías en el sistema operativo ayuda a mitigar pérdidas económicas y filtraciones de privacidad. Estas son las alertas principales que confirman la intromisión de un virus en el terminal:

Surgimiento de publicidad invasiva y herramientas extrañas: El brote de anuncios emergentes constantes suele estar ligado a plataformas que se instalan de forma automática y oculta en el sistema.

El brote de anuncios emergentes constantes suele estar ligado a plataformas que se instalan de forma automática y oculta en el sistema. Elevación de la temperatura interna: La ejecución de tareas maliciosas en segundo plano sobrecarga el procesador, haciendo que el equipo se caliente sin justificación evidente.

La ejecución de tareas maliciosas en segundo plano sobrecarga el procesador, haciendo que el equipo se caliente sin justificación evidente. Envío masivo de textos a la agenda de contactos: Los códigos dañinos suelen utilizar los perfiles de la víctima para distribuir enlaces infectados a sus conocidos a través de correos o chats.

Los códigos dañinos suelen utilizar los perfiles de la víctima para distribuir enlaces infectados a sus conocidos a través de correos o chats. Pérdida drástica de velocidad: El procesamiento de datos se vuelve sumamente lento debido a que las amenazas informáticas acaparan la memoria disponible del teléfono.

El procesamiento de datos se vuelve sumamente lento debido a que las amenazas informáticas acaparan la memoria disponible del teléfono. Operaciones financieras sospechosas: Ciertas aplicaciones fraudulentas logran violar la seguridad bancaria para efectuar compras externas o desviar fondos sin la aprobación del propietario.

Ciertas aplicaciones fraudulentas logran violar la seguridad bancaria para efectuar compras externas o desviar fondos sin la aprobación del propietario. Picos anormales en el consumo de internet: Las tarifas de datos móviles pueden elevarse rápidamente cuando el virus se conecta a servidores externos para transferir el contenido robado.

Las tarifas de datos móviles pueden elevarse rápidamente cuando el virus se conecta a servidores externos para transferir el contenido robado. Baja autonomía de la carga: La batería se agota en tiempo récord porque el software espía obliga al hardware a trabajar sin interrupciones durante todo el día.

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