¿Celular lento y gasta demasiada batería? Tu dispositivo podría estar bajo riesgo

Conoce los peligrosos softwares que operan de forma secreta en los teléfonos inteligentes y compromete todos tus accesos bancarios.
11/07/2026 10:57
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El rendimiento deficiente de un teléfono inteligente y el agotamiento inusual de su batería son señales claras de una posible infección por software malicioso. De acuerdo al medio Infobae, los ciberdelincuentes perfeccionan constantemente sus tácticas para vulnerar los sistemas operativos móviles y acceder de forma remota a las contraseñas guardadas.
La empresa especializada McAfee detalla que los usuarios se enfrentan a peligros diversos como el malware, el adware y el ransomware en sus actividades cotidianas. Cada una de estas amenazas opera con objetivos específicos que van desde el robo de información confidencial hasta la ejecución de transacciones financieras no autorizadas.
Modos frecuentes de infección
La instalación de programas fuera de las tiendas oficiales y la navegación en plataformas dudosas representan los mayores factores de riesgo para los dispositivos Android. Asimismo, la conexión a redes inalámbricas públicas desprotegidas y la interacción con enlaces sospechosos facilitan el ingreso de estos virus destructivos.
Indicadores críticos para identificar un ataque
Identificar las anomalías en el sistema operativo ayuda a mitigar pérdidas económicas y filtraciones de privacidad. Estas son las alertas principales que confirman la intromisión de un virus en el terminal:
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