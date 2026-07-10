¿Siempre olvidas los cumpleaños? WhatsApp trabaja en una función para recordártelos

WhatsApp prepara una novedad pensada para quienes suelen olvidar fechas importantes: recordatorios de cumpleaños dentro de la propia aplicación.

La función fue detectada en una versión beta de WhatsApp para Android y, aunque todavía está en fase de pruebas, podría permitir a los usuarios recibir una alerta cuando se acerque el cumpleaños de alguno de sus contactos.

La herramienta fue identificada por el sitio especializado WABetaInfo en la versión beta 2.26.27.3 de la aplicación. Según las imágenes difundidas, WhatsApp incorporará una sección especial con las próximas fechas de cumpleaños y enviará notificaciones para recordar el momento de enviar un saludo.

Un aviso sin revisar agendas ni redes sociales

La novedad buscaría simplificar una acción cotidiana: felicitar a familiares, amigos o compañeros sin depender de una agenda externa, un calendario o las alertas de otras redes sociales.

La función se apoyaría en las fechas de nacimiento que algunos usuarios ya ingresan en WhatsApp. La aplicación comenzó a solicitar ese dato en determinadas regiones, principalmente para cumplir requisitos de verificación de edad.

Sin embargo, la fecha de nacimiento no estaría disponible para todos los contactos de forma automática. El sistema funcionaría únicamente con los perfiles que hayan compartido esa información dentro de la plataforma.

¿Cuándo llegará a todos los usuarios?

Por ahora, Meta no anunció oficialmente cuándo se habilitarán los recordatorios de cumpleaños para todos los usuarios de WhatsApp.

Como ocurre con otras herramientas detectadas en las versiones beta, la función todavía debe pasar por pruebas y recibir comentarios de los evaluadores antes de llegar a una actualización estable. Incluso existe la posibilidad de que no sea lanzada de forma masiva.

Mientras tanto, los usuarios deberán seguir confiando en la memoria, las agendas o los recordatorios de otras aplicaciones para no dejar pasar una fecha especial.

Mira la programación en Red Uno Play