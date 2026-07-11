Sube el precio del pollo en Santa Cruz, tras ajuste de avicultores

El precio del pollo sufrió un drástico incremento en los centros de abastecimiento de Santa Cruz durante la jornada de hoy. El producto básico, que hasta el día de ayer se comercializaba en 11,50 bolivianos, se vende actualmente hasta en 13,50 bolivianos por kilo tras la decisión de las granjas proveedoras.

Esta escalada en los mercados locales se concretó después de que los avicultores informaran sobre un incremento en el precio del pollo vivo. Los comercializadores mayoristas y minoristas tuvieron que actualizar sus tarifas para absorber este ajuste logístico, tal como lo anunciaron ayer.

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