"Fueron engañadas por una tercera persona": Abogado de imputadas por fusiles AK-47 pide su libertad

Las dos mujeres imputadas por los fusiles hallados en el aeropuerto Viru Viru ingresaron al Palacio de Justicia de la capital cruceña bajo un fuerte resguardo policial para definir su situación jurídica en su audiencia de medidas cautelares. Antes de ingresar, el abogado defensor Martín Camacho adelantó de manera categórica que solicitará la libertad pura y simple para sus representadas al considerarlas víctimas de un engaño.

Aportan datos clave del verdadero dueño

"Vamos a demostrar que las dos señoras no tenían conocimiento de qué era lo que se estaba transportando en los bolsos", afirmó el jurista tras explicar que fueron utilizadas por una tercera persona no capturada.

Para respaldar esta postura, el abogado reveló que sus defendidas colaboraron con la investigación proporcionando el nombre, la identidad, la dirección exacta y el número telefónico de quien realizó el pedido.

Pese a la gravedad del caso aduanero, el equipo legal de las detenidas aseguró contar con el respaldo documentario necesario para frenar cualquier intento de encarcelamiento preventivo. Camacho detalló que se presentarán los descargos pertinentes para desvirtuar riesgos procesales, aunque remarcó que el juez debería identificar la existencia de un autor mediato que instrumentalizó a las acusadas.

El antecedente del decomiso en la aduana

Este proceso penal se desencadenó tras un operativo de control rutinario en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, donde la aduana detectó equipaje sospechoso procedente de Miami, Estados Unidos. Las dos mujeres ahora procesadas acudieron dos días después de la retención para intentar retirar los bolsos, los cuales ocultaban en su interior un total de cuatro fusiles de asalto AK-47 calibre 762 desarmados por partes.

Mira la programación en Red Uno Play