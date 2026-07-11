Fiscalía revela que un joven de 19 años llegó con los fusiles al aeropuerto de Viru Viru

El fiscal general del Estado, Róger Mariaca, reveló que el principal sospechoso de trasladar los fusiles desde Miami es un joven de tan solo 19 años. "Es un supuesto trabajador comerciante que se dedica a la venta de repuestos, cuando supuestamente esa persona de 19 años tiene que estar estudiando en una universidad pública", manifestó la autoridad.

Observan capacidad logística de implicado nacido en 2007

Para la Fiscalía General, resulta alarmante que una persona nacida en el año 2007 cuente con el respaldo operativo para introducir material de uso militar al territorio nacional. Mariaca puntualizó que son situaciones que llaman verdaderamente a la observación por parte del Ministerio Público, puesto que se trata de alguien muy joven que ha tenido la ayuda para que estas armas lleguen desde Miami.

En este contexto, Mariaca indicó que “estamos trabajando con la Policía Boliviana y el Grupo de Inteligencia para poder aprehender a este joven de 19 años y que él, dentro de sus facultades, si él considera declara o no declara pero que colabore y diga para quiénes eran estas armas”.

Defensa argumenta engaño de las aprehendidas

Por su parte, el abogado defensor Martín Camacho asumió la representación legal de las dos mujeres que comparecieron ante un juez cautelar en el Palacio de Justicia. El jurista argumentó que sus clientes se dedican al servicio de courier y fueron engañadas mediante encomiendas cerradas que supuestamente contenían repuestos, aportando la identidad de la persona que realizó el pedido.

Los antecedentes del decomiso en Viru Viru

Este caso se originó tras un operativo de control rutinario realizado por el personal de la Aduana Nacional en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru. En el lugar, las autoridades aeroportuarias detectaron maletas sospechosas procedentes de Estados Unidos y, al proceder con la requisa física, descubrieron cuatro fusiles de asalto AK-47 calibre 762 desarmados por partes.

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