Vecinos lamentan desabastecimiento de GLP y largas esperas afuera de distribuidoras

Durante los últimos días, en las afueras de las distribuidoras de Gas Licuado de Petróleo (GLP) se observan largas filas de personas buscando comprar garrafas con gas. Según denuncia la ciudadanía, se deben trasladar desde zonas periféricas solo para asegurar el suministro básico en sus hogares.

Sin camiones en las calles

En este contexto, las familias denuncian que el combustible se desvía antes de llegar a los consumidores finales de cada zona. "El camión no pasa y hace entrega a las tiendas, a los caseros, a las calles no nos venden", lamentó una vecina que se trasladó desde el kilómetro 14 de la Doble Vía La Guardia cargando su cilindro en taxi.

Muchos afectados confiesan que deben recurrir a métodos rudimentarios de cocina. “A veces estamos cocinando en la leña", relató la misma afectada, además de indicar que en algunas tiendas venden los cilindros hasta en Bs. 35.

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