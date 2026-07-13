Inglaterra vs. Argentina: ¿Qué pasará si Messi patea un penal? Esto reveló Pickford

La antesala de la semifinal de la Copa del Mundo entre Argentina e Inglaterra ha encendido los micrófonos con declaraciones que añaden máxima tensión al trascendental cruce. El guardameta de los Tres Leones, Jordan Pickford, estuvo ante los medios para analizar los escenarios posibles, incluyendo un eventual duelo desde los doce pasos frente a Lionel Messi.

"No creo que Messi le tenga temor a patear otro penal", expresó con firmeza el arquero del Everton, desactivando cualquier intento de especulación sobre la confianza del capitán argentino. Esta tajante respuesta llega en un momento sumamente sensible, dado que el astro rosarino arrastra dos penales fallados en lo que va de la presente cita mundialista.

Una estrategia colectiva para frenar la magia del Diez

De acuerdo al medio TN, a pesar de la enorme expectativa que genera la figura del capitán de la Albiceleste, el cuerpo técnico y los jugadores de Inglaterra evitan caer en la obsesión individual. El portero británico reconoció el innegable talento de su rival, pero dejó claro que la estrategia de su selección requiere un esfuerzo mucho más amplio y compacto.

"Todos sabemos lo bueno que es, pero no podemos centrarnos únicamente en él", advirtió Pickford para señalar que el peligro argentino va más allá de un solo hombre.

Enfrentar a una leyenda de este calibre representa una motivación extra para el plantel europeo, que busca sellar su pase a la gran final del torneo.

El respeto por el rival y el duelo de los tres palos

El guardameta de la Premier League también se tomó el tiempo para elogiar la jerarquía colectiva del equipo dirigido por Lionel Scaloni y la atmósfera única que rodea este partido. "Se siente especial, pero es sólo un partido de fútbol", matizó el futbolista inglés al proyectar la intensidad del compromiso que albergará la ciudad de Atlanta.

Asimismo, el arquero de Inglaterra dedicó palabras de reconocimiento mutuo para Emiliano Martínez, su par en la portería albiceleste y rival habitual en el fútbol inglés. "Dibu Martínez es un arquero top, Argentina siempre fue una gran selección", sentenció Pickford para cerrar una rueda de prensa cargada de respeto y alta competitividad.

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