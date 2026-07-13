VIDEO | A un paso de la tragedia: Enorme grieta ‘devoró' una carretera en Turquía

La formación de una enorme grieta terminó por devorar un tramo de carretera en Rize, Turquía, justo cuando varios automovilistas circulaban por la zona; una cámara de vigilancia captó el instante en que al menos dos conductores lograron pasar apenas unos segundos antes de que el pavimento colapsara y se formara un enorme socavón.

Aunque el derrumbe generó momentos de tensión entre quienes transitaban por la zona, las autoridades informaron que no hubo personas lesionadas; sin embargo, el colapso obligó a evacuar dos edificios cercanos mientras equipos de emergencia atendían los riesgos derivados del incidente.

¿Qué provocó el colapso de la carretera en Turquía?

De acuerdo con los primeros reportes, el hundimiento ocurrió en el distrito de Islampaşa, en Rize, donde se realizaban trabajos para la construcción de una residencia estudiantil con capacidad para mil personas.

Durante las obras colapsó un muro de contención y la carretera ubicada sobre esa estructura terminó cediendo hasta abrir un enorme socavón.

Las imágenes muestran cómo el pavimento comienza a fracturarse de forma progresiva antes de desplomarse por completo, levantando una gran nube de polvo y dejando un vacío que alcanzó parte de la vialidad.

¿Qué ocurrió tras la aparición de la grieta?

Luego del reporte, autoridades locales desplegaron un operativo con personal de protección civil, policía, servicios médicos y especialistas de la compañía de gas natural, ya que también se detectó una fuga en la zona afectada.

Mientras se realizaban las labores para controlar el riesgo, el acceso fue asegurado para evitar el paso de personas y vehículos, permitiendo que los equipos trabajaran sin poner en peligro a la población.

¿Por qué evacuaron dos edificios?

Como medida preventiva, los habitantes de dos edificios ubicados sobre el área donde ocurrió el derrumbe fueron desalojados temporalmente; las autoridades explicaron que la decisión buscó garantizar la seguridad de los vecinos mientras se evaluaba la estabilidad del terreno y de las construcciones cercanas.

Los residentes fueron trasladados a espacios habilitados por el gobierno local, donde permanecerán hasta que concluyan las revisiones estructurales.

Fuente: tv azteca noticias

Mira la programación en Red Uno Play