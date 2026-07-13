Denuncian acopio irregular de diésel mientras transportistas pasan hasta cinco días en filas

El viceministro de Transportes, Hugo Criales, denunció que existen personas que estarían acopiando diésel para revenderlo de manera irregular, una práctica que, según afirmó, contribuye a las extensas filas registradas en los surtidores del país.

"Yo mismo he presenciado aquí en algunos surtidores de la ciudad de El Alto vehículos que estaban haciendo fila para diésel, que incluso no tenían ni ventanas, no tenían ni vidrios. Yo creo que esos no son para trabajar, eso es para acaparar", afirmó la autoridad.

Gobierno continúa gestionando controles

El viceministro señaló que este tipo de acciones afecta el abastecimiento de combustible y sostuvo que el Gobierno continúa ejecutando medidas para garantizar el suministro en todo el territorio nacional.

"Con el decreto se está garantizando el precio y que no va a haber una elevación en los costos. En estos seis meses, hasta enero, se definirá cuál va a ser la política hidrocarburífera del país", explicó.

Perjuicio para transportistas por falta de diésel

Mientras tanto, los transportistas aseguran que la escasez continúa generando graves perjuicios. Víctor Flores, conductor de un bus interprovincial, relató que permanece hasta cinco días en fila para cargar diésel.

"Cinco días he estado aquí varado. Ya no puedo ni llegar a casa, tengo que venir dos o tres días antes para poder cumplir con mi ruta", contó.

El chofer afirmó que ahora pasa más tiempo esperando combustible que con su familia y que la situación redujo considerablemente sus ingresos.

Entretanto, el Gobierno prevé que el abastecimiento de combustible en el país comience a normalizarse durante esta semana. El viceministro de Coordinación Legislativa, Wilson Santamaría, explicó que las filas registradas en diferentes estaciones de servicio obedecen a retrasos en los procesos de control, verificación y distribución del carburante.

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