El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, aseguró que el Gobierno cuenta con los recursos suficientes para garantizar la importación de combustibles y negó que las actuales filas en surtidores respondan a una falta de dinero o de divisas.

Durante una entrevista televisiva, la autoridad sostuvo que el principal problema está en la cadena logística y no en la capacidad financiera del Estado para comprar gasolina o diésel.

“En términos financieros no existe ningún problema para poder proveer los combustibles con los precios que tenemos hoy día y con los volúmenes que necesita el mercado, de eso que no quepa la menor duda”, afirmó Espinoza.

Filas responden a problemas logísticos

El ministro explicó que aún existen camiones varados, unidades que recién están retornando o partiendo hacia puntos de carga, además de dificultades en descargas y traslados de combustible.

Según la autoridad, esta concentración de cisternas en distintos puntos de la cadena provoca una distribución irregular, lo que genera momentos de abastecimiento y luego nuevos vacíos en estaciones de servicio.

Espinoza comparó la situación con una cañería cerrada por varios días, que al abrirse nuevamente libera agua de forma intermitente hasta estabilizar el flujo.

Alta demanda agota el combustible en horas

La autoridad también señaló que la demanda se incrementó debido a la incertidumbre de la población. Explicó que, en condiciones normales, cerca del 30% del parque automotor acude a una estación de servicio en un día regular, pero ahora entre el 50% y 60% busca cargar combustible cuando este está disponible.

Además, indicó que la mayoría de los conductores carga tanque lleno, lo que provoca que los volúmenes enviados a los surtidores se agoten en pocas horas.

“Prácticamente se vacían en un par de horas los tanques de gasolina y diésel de las gasolineras”, sostuvo.

Niega situación similar a la anterior gestión

Espinoza insistió en que el escenario actual no debe compararse con el del anterior Gobierno, cuando, según dijo, existían problemas financieros para adquirir combustibles.

“De ninguna manera tenemos problemas financieros como se tenía en el pasado”, remarcó.

Agregó que YPFB cuenta con liquidez suficiente y que el decreto emitido recientemente refuerza la disponibilidad de recursos para importar combustibles “en tiempo y forma”.

También afirmó que el nuevo régimen cambiario y la disponibilidad de dólares del Banco Central garantizan las divisas necesarias para la compra de carburantes.

Regularización podría tomar semanas

Consultado sobre una fecha para normalizar el abastecimiento, el ministro señaló que esa información corresponde al área de Hidrocarburos, aunque mencionó que se maneja un escenario de un par de semanas para lograr una regularización completa.

En el caso del diésel, la autoridad dijo que se detectaron comportamientos que “rayan en lo ilegal”, como vehículos que cargan varias veces, cisternas que no entregan combustible en los puntos correspondientes y reventa del producto a precios más altos.

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