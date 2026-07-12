Gobierno prevé normalizar abastecimiento de combustible hasta la próxima semana

El Gobierno prevé que el abastecimiento de combustible en el país comience a normalizarse hasta el martes o miércoles de la próxima semana, según informó el viceministro de Coordinación Legislativa, Wilson Santamaría.

La autoridad explicó que las filas registradas en diferentes estaciones de servicio responden a retrasos en los procesos de control, verificación y distribución del carburante.

“Hasta el día martes, miércoles, se va ir regularizando de manera paulatina”, señaló Santamaría, al referirse a la situación del abastecimiento.

El viceministro indicó que uno de los factores que generó la demora es la aplicación de nuevos estándares de calidad para la verificación del combustible que ingresa al país, además de la falta de laboratorios especializados en algunas regiones.

“Ese proceso de validación y verificación del ingreso de los diferentes carburantes implica un par de horas adicionales que obviamente genera una demora en la logística y la comercialización”, explicó.

Santamaría aseguró que el Gobierno garantiza la provisión de combustible y descartó que se trate de un problema mayor. Además, pidió responsabilidad para evitar escenarios que puedan generar variaciones en los precios de los carburantes.

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