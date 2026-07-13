¿A cuánto está el dólar hoy? Conozca la cotización oficial y la paralela

El Banco Central de Bolivia (BCB) mantuvo para este lunes 13 de julio el Tipo de Cambio Oficial en Bs 10,40, sin variaciones respecto a la cotización vigente durante el fin de semana.

Por su parte, el mercado paralelo presentó valores distintos. De acuerdo con el portal dolarboliviahoy.com, el dólar se cotiza en Bs 10,52 para la compra y Bs 10,46 para la venta.

En la jornada anterior, la misma plataforma reportó una cotización de Bs 10,49 para la compra y Bs 10,53 para la venta, reflejando leves variaciones en las operaciones fuera del sistema financiero regulado.

Aunque el mercado paralelo opera al margen del sistema financiero formal, sus cotizaciones continúan siendo utilizadas como referencia por distintos actores económicos. Entretanto, el Banco Central de Bolivia publicará diariamente el Tipo de Cambio Oficial conforme al régimen de tipo de cambio flexible vigente.

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