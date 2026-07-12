Fundación Milenio se pronuncia sobre las reservas de gas y advierte reducción

La entidad recordó que en su informe económico de 2024 ya había estimado que las reservas probadas de gas natural llegaban a 2,13 TCF al cierre de 2023 y alertó que el país podría verse obligado a importar gas hacia 2030.

La Fundación Milenio advirtió que las reservas de gas natural de Bolivia habrían caído por debajo de los 3 trillones de pies cúbicos (TCF), mientras se aguarda la información oficial de la última certificación de reservas.

La entidad señaló que YPFB ya anticipó una caída de las reservas y recordó que, en su informe económico de 2024, había estimado que las reservas probadas alcanzaban 2,13 TCF al 31 de diciembre de 2023.

Milenio ya había previsto una caída

La Fundación indicó que su estimación de 2,13 TCF fue elaborada descontando la producción registrada entre 2018 y 2023 a las reservas certificadas ajustadas. En ese momento, la entidad aclaró que se trataba de una cifra provisional mientras no se conociera una certificación oficial actualizada.

Según Milenio, la nueva información confirma su previsión sobre el deterioro de las reservas gasíferas del país.

Riesgo de importar gas hacia 2030

La institución también advirtió que, con el actual nivel de reservas y producción, Bolivia podría llegar a importar gas natural hacia el año 2030.

Esta posibilidad marca un cambio relevante para el país, que durante años tuvo al gas natural como uno de sus principales productos de exportación y fuente de ingresos por divisas.

YPFB espera informe oficial

De acuerdo con información YPFB aguarda un informe clave sobre las reservas de petróleo y gas de Bolivia, el cual servirá para definir estrategias orientadas a aumentar la producción futura. Reuters reportó además que Bolivia busca reactivar la inversión en exploración y producción, en un contexto de caída de la producción de gas y escasez de combustibles.

Crisis del modelo gasífero

La caída de las reservas profundiza las preocupaciones sobre el futuro energético del país. Bolivia pasó de ser un proveedor importante de gas natural para mercados vecinos a enfrentar una reducción sostenida de producción, menores ingresos por exportación y mayores presiones sobre sus cuentas externas.

Milenio sostuvo que el dato de reservas por debajo de 3 TCF debe ser leído como una señal de alerta sobre la necesidad de reactivar la exploración, atraer inversión y transparentar la información oficial del sector hidrocarburífero.

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