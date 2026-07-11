Escasez de diésel amenaza la producción de caña y soya en Santa Cruz

La escasez de diésel continúa golpeando al sector productivo del norte de Santa Cruz. Productores de la provincia Obispo Santistevan aseguran que deben permanecer entre tres y cuatro días en filas para abastecerse de combustible, situación que está afectando el desarrollo de la zafra cañera y la preparación de tierras para la siembra de soya.

Los agricultores denuncian que el diésel no llega de manera regular a los surtidores y que los volúmenes distribuidos son insuficientes para atender la alta demanda del sector.

La región cuenta con más de 200.000 hectáreas destinadas a la producción de caña de azúcar y soya. Sin embargo, los productores advierten que la zafra cañera ni siquiera alcanzó el 20% del avance previsto debido a la falta de combustible, mientras que la próxima campaña de siembra también comienza a verse comprometida.

"Estamos en plena zafra de caña y preparando el terreno para la siembra de soya, pero el diésel no alcanza", afirmó otro agricultor, quien explicó que los despachos de entre 20.000 y 25.000 litros resultan insuficientes para cubrir las necesidades del sector.

Los productores alertan que la crisis incrementa sus pérdidas económicas y dificulta el cumplimiento de sus obligaciones financieras. Además, pidieron al Gobierno garantizar el abastecimiento de combustible para evitar mayores perjuicios.

"Pedimos al Gobierno que garantice el abastecimiento de combustible, porque de lo contrario la seguridad alimentaria estaría en riesgo", manifestó un representante del sector.

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