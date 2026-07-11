El Banco Central de Bolivia (BCB) publicó la noche de este viernes el nuevo tipo de cambio oficial del dólar estadounidense que regirá en todo el territorio nacional a partir de las 00:00 horas de este sábado 11 de julio. La entidad financiera matriz fijó el valor de la divisa extranjera en Bs 10,40.

Con esta nueva cotización, el dólar oficial consolida su tendencia al alza en el mercado regulado, mostrando incrementos consecutivos a lo largo de los últimos días hábiles.

Evolución del dólar oficial en la semana

El comportamiento del tipo de cambio oficial ha registrado modificaciones diarias desde el inicio de la semana, acumulando un incremento de 57 centavos en un periodo de seis días:

Lunes 6 de julio: Bs 9,83

Martes 7 de julio: Bs 9,89

Miércoles 8 de julio: Bs 9,96

Jueves 9 de julio: Bs 10,10

Viernes 10 de julio: Bs 10,24

Sábado 11 de julio: Bs 10,40

Nota: Este valor de Bs 10,40 estará vigente durante el fin de semana, hasta que el ente emisor publique una nueva actualización de la tabla de cotizaciones oficiales.

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