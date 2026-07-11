Falta de diésel: Sectores advierten afectación a la producción de alimentos

De acuerdo a lo que denuncia el sector productivo nacional, enfrentan un escenario crítico debido a la persistente falta de carburantes en los surtidores de todo el país. Henry Chávez, gerente de Adepor, advirtió que, tras soportar 55 días de bloqueos de caminos, el desabastecimiento de diésel y gasolina mantiene a las granjas productivas al borde de la quiebra absoluta.

En este contexto, remarcó que los camiones de carga pasan hasta una semana en los surtidores esperando abastecerse, lo que impacta de manera directa en los costos logísticos.

"Esto lo trasladan a los centros de consumo porque los alquileres se duplican en el transporte, y las medidas que lanza el gobierno son igual o peores que las otras", enfatizó Chávez.

Los avicultores denuncian una brecha insostenible entre sus costos operativos y el precio de venta en el mercado actual. Winston Ortiz, presidente de Avipar, lamentó que están vendiendo a seis bolivianos el kilogramo de pollo vivo en granja cuando su costo real de producción alcanza los 12 bolivianos.

Además de la falta de carburante, el sector alerta cómo se encarecen los elementos básicos para mantener sanos a sus animales.

"Congele o no congele el gobierno, igual no hay combustible, los costos se han disparado y los insumos veterinarios para la agricultura están muy elevados", sentenció Ortiz.

En este contexto, indicó que la falta de condiciones para trasladar el alimento perfila un desabastecimiento que terminará afectando de forma directa el bolsillo de las familias bolivianas. Los dirigentes gremiales alertaron que la menor carga en las granjas abrirá las puertas a la especulación, el contrabando y a una severa inflación que pagarán los ciudadanos.

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