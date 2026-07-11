Exportadores se declaran en emergencia y piden reunión con el presidente

La Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia se declaró en emergencia y exigió una reunión urgente con el presidente Rodrigo Paz y miembros de su gabinete, debido a la situación crítica que atraviesa el sector tras los bloqueos registrados en el país.

Desde la institución señalaron que, pese al impacto económico sufrido, hasta el momento no fueron convocados por ninguna instancia del Gobierno para analizar medidas de apoyo o reactivación.

Reportan pérdidas millonarias

El sector exportador informó que los bloqueos de 53 días provocaron pérdidas superiores a $us 1.100 millones en los diferentes departamentos del país.

Los representantes del rubro cuestionaron que, pese a la magnitud del daño económico, no hayan sostenido reuniones con ministros para tratar la situación post bloqueos.

“No tenemos ni hemos tenido hasta el momento reuniones con ninguno de los ministros sobre la situación post bloqueos. Después de 53 días de bloqueo, con más de 1.100 millones de dólares que hemos perdido como sector, lo mínimo que tenemos que tener es la atención de los ministros”, señalaron.

Piden reunión con cinco ministros

La Cámara anunció el envío de una carta dirigida al presidente Paz, en la que solicita una reunión de urgencia con la participación de los ministros de Desarrollo Productivo, Economía, Minería, Obras Públicas e Hidrocarburos.

El sector considera que la exportación debe recibir atención prioritaria, al ser una de las principales fuentes de generación de divisas para el país.

“Como sector exportador creemos que merecemos la atención que el sector representa. Somos los que generamos más de 6.000 y 7.000 millones de dólares desde Bolivia y para Bolivia”, manifestaron.

Cadena exportadora sigue afectada

De acuerdo con la Cámara Nacional de Exportadores, toda la cadena de exportación continúa afectada y opera de manera parcial, debido a las consecuencias logísticas, productivas y comerciales que dejaron los bloqueos.

El sector espera que el Gobierno atienda la solicitud de reunión y se establezcan medidas concretas para recuperar la actividad exportadora, garantizar la salida de productos y evitar mayores pérdidas.

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