Devolución de dólares inicia el 15 de julio: conozca el cronograma y el procedimiento

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, confirmó que desde este miércoles 15 de julio el sistema financiero comenzará una nueva etapa de devolución de depósitos en dólares.

En esta fase, los ahorristas con saldos de $us 1.001 a $us 3.000 podrán acceder a la devolución de sus recursos, como parte de un cronograma gradual que se extenderá hasta julio de 2027.

“A partir del día miércoles se inicia la devolución en la segunda etapa de los depósitos a los ahorristas en el sistema financiero”, informó la autoridad.

Cómo será el procedimiento

De acuerdo con la guía difundida por el Banco Central de Bolivia, cuando se realizó la devolución de ahorros en dólares hasta $us 1000 el procedimiento es directo:

El ahorrista debe acudir a su entidad financiera. Debe solicitar el retiro de su cuenta en dólares. La entidad realizará la devolución según el tramo habilitado. Podrán acceder personas y pequeñas empresas.

El material informativo señala que los beneficiarios podrán recibir hasta $us 1.000, de acuerdo con las condiciones operativas establecidas por el sistema financiero.

Cronograma de devolución en 2026

La devolución de dólares se aplicará por etapas, según el monto acumulado en las cuentas de los ahorristas:

El proceso continuará en 2027

El cronograma seguirá el próximo año con nuevos tramos para montos mayores.

Desde el 15 de enero de 2027 se habilitará la devolución para saldos de $us 20.001 a $us 30.000.

Posteriormente, entre el 15 de febrero y el 15 de marzo, se aplicará el tramo de $us 30.001 a $us 50.000.

La última etapa está prevista entre el 15 de abril, 17 de mayo, 15 de junio y 15 de julio de 2027, con el objetivo de completar el proceso de devolución.

Más de $us 930 millones

El ministro Espinoza informó que el Gobierno proyecta devolver más de $us 930 millones durante el periodo de un año.

“Durante un año esas personas van a poder recuperar todos sus depósitos”, afirmó la autoridad.

Según el Ministerio de Economía, el cronograma busca fortalecer las Reservas Internacionales y devolver de manera transparente los recursos de los ahorristas.

Recomendación a los ahorristas

Las personas que tengan cuentas en dólares deben verificar el monto de su saldo y revisar desde qué fecha les corresponde solicitar la devolución.

También se recomienda acudir directamente a la entidad financiera donde se encuentra la cuenta para recibir información sobre horarios, requisitos y modalidad de retiro.

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