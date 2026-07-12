Iglesia llama a dejar regionalismos: “Eso no nos ayuda”

Monseñor René Leigue llamó este domingo a dejar de lado los regionalismos y pidió a la población mirarse como hermanos, respetarse y trabajar por el bien común, especialmente en un momento difícil para el país.

Durante su homilía, Leigue reflexionó sobre la parábola del sembrador y señaló que la palabra de Dios debe dar frutos en la vida diaria, no solo dentro del templo, sino también en la convivencia social, política y ciudadana.

“Eso no nos ayuda”

El religioso cuestionó las posturas que dividen a las personas por su lugar de origen y advirtió que ese tipo de pensamientos no contribuye a resolver los problemas del país.

“No habrían enemigos, no habrían guerra, no habría eso de desconfiar uno del otro; dejaríamos a un lado los regionalismos de pensar solamente en mi ciudad y que personas de esta ciudad no valen o no sirven para otro lado”, expresó durante la misa.

Leigue remarcó que estas actitudes ponen “trabas” entre los bolivianos y alimentan la división.

“Eso no nos ayuda, no nos ayuda. Eso más bien profundiza el odio entre nosotros”, sostuvo.

Pide respeto entre regiones

El monseñor señaló que Bolivia necesita salir del momento difícil que atraviesa, pero advirtió que eso no será posible si no existe respeto y aceptación entre los ciudadanos.

“¿Cómo lo vamos a hacer? Respetándonos entre nosotros, aceptándonos entre nosotros, mirándonos como personas que queremos hacer el bien, estemos donde estemos”, afirmó.

En esa línea, cuestionó la idea de que solo las personas nacidas en una región puedan trabajar o asumir responsabilidades en ese mismo lugar.

“¿Por qué vamos a tener que decir que solamente los de aquí pueden hacer las cosas? Si vienen de otro lado, no nos sirven o no pueden hacer las cosas que nosotros quisiéramos”, reflexionó.

ENDE Valle Hermoso

El mensaje de Leigue se produce en medio de la designación del cruceño Zvonko Matković Ribera como presidente del Directorio de ENDE Valle Hermoso.

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, rechazó la designación y afirmó que la empresa estatal debería estar dirigida por un profesional cochabambino.

“Yo también estoy en contra de que nombren a una persona que viene de otra región. Acá tenemos excelentes profesionales. Debería ser un cochabambino el que maneje el directorio de ENDE”, señaló Reyes Villa.

El alcalde sostuvo además que Cochabamba cuenta con profesionales con experiencia en el sector energético y pidió revisar la designación. Desde Santa Cruz, algunos sectores criticaron esa postura y la calificaron como regionalista, al considerar que los cargos públicos deben responder a criterios de capacidad y mérito, sin tomar en cuenta el lugar de origen.

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