Camiri celebra su 91 aniversario con serenata, plaza renovada y desfile cívico

Camiri vive un fin de semana de celebración por el 91.º aniversario de su fundación, con una agenda que incluyó una multitudinaria serenata, la inauguración de la renovada Plaza de Armas 12 de Julio y los actos protocolares y desfile cívico con la participación de autoridades nacionales y departamentales.

Una serenata marcada por la música y la alegría

La noche del sábado, la población se congregó en la renovada Plaza 12 de Julio para participar de la serenata gratuita organizada por la Alcaldía de Camiri.

Durante el evento, cientos de familias disfrutaron de la música en vivo, cantaron y celebraron con un ambiente de entusiasmo y derroche de alegría, dando la bienvenida a un nuevo aniversario de la ciudad. La actividad reunió a vecinos y visitantes, quienes acompañaron la tradicional celebración que se desarrolló de manera abierta para toda la población.

El alcalde Gonzalo Moreno había confirmado previamente que la serenata sería gratuita como parte de las actividades centrales por el aniversario.

La Plaza 12 de Julio luce renovada

Las celebraciones también estuvieron marcadas por la inauguración de la remodelada Plaza 12 de Julio, una de las principales obras ejecutadas para conmemorar la fecha.

Moreno informó que se colocaron 3.800 metros cuadrados de césped traído desde Warnes, además de mejoras en las áreas verdes, iluminación y otros espacios del principal paseo público de la ciudad.

La autoridad destacó el esfuerzo de las empresas y trabajadores camireños, quienes realizaron labores durante el día y la noche para concluir la obra antes de los festejos.

"Ha habido mucho sacrificio. Han trabajado día y noche para tener la plaza lista para nuestro aniversario y recibir a todos los visitantes", señaló.

Asimismo, resaltó que la ejecución del proyecto permitió generar empleo para empresas y mano de obra local.

Desfile cívico reunió a autoridades

Las actividades continuaron este domingo con el desfile cívico por los 91 años de Camiri, que contó con la presencia de autoridades nacionales y departamentales.

Entre los asistentes estuvieron el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, y la vicegobernadora Paola Aguirre, quienes participaron en el acto desde el palco oficial.

No obstante, ambas autoridades no hicieron uso de la palabra durante la ceremonia y posteriormente se retiraron del lugar, una situación que generó comentarios entre algunos asistentes. Hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial que explique esa decisión.

Camiri festeja un nuevo aniversario

Con una serenata que reunió a la población en un ambiente de música y celebración, la entrega de una plaza completamente renovada y el tradicional desfile cívico, Camiri conmemoró sus 91 años de fundación, reafirmando una de las festividades más importantes del sur del departamento de Santa Cruz.



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