Dos niños se salvan de milagro tras incendio que consumió una vivienda en El Alto

Un incendio registrado en una vivienda de la zona Santa Rosa de la ciudad de El Alto dejó a una familia prácticamente sin pertenencias y con la angustia de haber perdido todo lo que tenía. Dos niños, de 5 y 8 años, lograron salvarse de milagro durante el siniestro.

La emergencia ocurrió en la calle 4 de esa zona alteña. De acuerdo con el relato de la madre, el incendio habría iniciado por un posible cortocircuito.

“Probablemente haya sido un corto circuito”, señaló la mujer al explicar las causas que habrían originado el fuego.

Los menores estaban jugando cuando comenzó el incendio

La madre relató que sus hijos se encontraban junto a una prima cuando comenzó el incidente. Uno de los niños alertó a los gritos sobre la presencia de fuego, lo que permitió que pudieran ponerse a salvo.

“Mis hijitos estaban juntamente con mi prima, entonces mi hijito empezó a gritar ‘fuego, fuego’, entonces no han sido afectados porque estaban jugando en el patio”, contó.

Aunque los menores no sufrieron daños físicos, el fuego consumió gran parte de la vivienda y destruyó las pertenencias de la familia.

Perdieron muebles, alimentos y hasta su herramienta de trabajo

Viviana Aguayo, de 26 años, madre soltera, contó que el incendio acabó con todo lo que tenía junto a su padre, con quien compartía la vivienda.

“Se ha quemado todo, la mitad ocupa mi papá y la otra yo. Los víveres, catre, no tengo cuarto donde estar, me he quedado sin nada, hasta los útiles de mis hijitos”, lamentó.

Además, explicó que un minibús también resultó afectado por las llamas, un vehículo que representaba su principal fuente de ingresos.

Vecinos ayudaron a controlar el fuego

Ante la emergencia, los vecinos se organizaron para intentar apagar el incendio utilizando agua y evitar que las llamas se propaguen a otros ambientes.

“Con ayuda de los vecinos se logró sofocar el fuego, sofocamos con agua. Los bomberos no llegaron, aunque los llamamos”, relató Aguayo.

Madre pide apoyo para reconstruir su hogar

Tras perder sus pertenencias, Viviana aseguró que buscará salir adelante, pero pidió colaboración para sus hijos, principalmente para que puedan continuar estudiando y cubrir sus necesidades básicas.

“Tengo que empezar de nuevo, soy joven, como soy joven voy a poder, pero pido ayuda para mis hijitos que necesitan para estudiar, comer, con qué vestir”, expresó.

La madre solicitó apoyo con materiales de construcción como ladrillos y calaminas para poder reconstruir nuevamente un espacio donde vivir junto a sus hijos.

Las personas que deseen colaborar pueden comunicarse al número 64174546.



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