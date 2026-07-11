Investigan presunto feminicidio tras hallazgo de una mujer sin vida en la zona sur de Cochabamba

La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) en coordinación con la Fiscalía investiga la muerte de una mujer cuyo cuerpo fue encontrado al interior de un domicilio ubicado en la zona sur de la ciudad de Cochabamba.

El caso es analizado inicialmente como un posible feminicidio, aunque las autoridades esperan los resultados de los estudios forenses para establecer las circunstancias del deceso.

El hecho ocurrió alrededor de las 20:00 del viernes, cuando se reportó el hallazgo de una persona sin vida en un inmueble de la zona de La Tamborada. Tras la denuncia, efectivos policiales acudieron al lugar para realizar las primeras actuaciones investigativas y el levantamiento legal del cuerpo.

Cuerpo fue trasladado al IDIF para la autopsia

El cadáver fue trasladado a dependencias del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), donde se realizará la autopsia médico forense correspondiente por ley.

De acuerdo con los datos preliminares, la víctima habría estado consumiendo bebidas alcohólicas junto a otras personas antes de perder el conocimiento. Asimismo, se informó que fue encontrada con la ropa semipuesta y con algunas lesiones en el rostro, elementos que serán evaluados durante la investigación.

No se descarta una broncoaspiración

Dentro de las hipótesis que manejan los investigadores no se descarta que la mujer haya podido sufrir una broncoaspiración; sin embargo, esta posibilidad deberá ser confirmada o descartada mediante los exámenes forenses.

La autopsia determinará la causa exacta de la muerte y permitirá establecer si existieron otros factores relacionados con el fallecimiento.

Mujeres de Fuego pide esperar los resultados de la investigación

La representante del colectivo Mujeres de Fuego, Nivia Coca, señaló que aguardan información oficial del Ministerio Público y la Policía para conocer mayores detalles del caso.

“Hasta ahora estamos esperando que tanto el Ministerio Público como la Policía puedan darnos mayores detalles después de las investigaciones que se puedan realizar”, manifestó.

En caso de confirmarse como feminicidio, el hecho se convertiría en el octavo caso registrado en el departamento de Cochabamba durante esta gestión. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.

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