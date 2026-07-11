"La nueva Bolivia que está naciendo": Paz visita a la Virgen de Letanías y comparte un mensaje de fe

El presidente Rodrigo Paz participó este sábado en la festividad de la Virgen de Letanías, en el municipio de Viacha, La Paz, donde destacó el valor de la fe para enfrentar las dificultades del país y afirmó que Bolivia avanza hacia una nueva etapa.

Durante su visita al santuario, el mandatario fue recibido por autoridades locales, comunarios y fieles que participaron en la tradicional celebración religiosa dedicada a la imagen de la Virgen de Letanías, considerada la más pequeña del mundo por sus apenas 19 milímetros de altura.

Agradecimiento por "la nueva Bolivia"

A través de su cuenta de X, Paz señaló que su visita tuvo un carácter de agradecimiento y no de petición.

"Con profunda fe y el corazón lleno de gratitud, regresamos al santuario de la Virgen de Letanías en Viacha. No vinimos a pedir, sino a dar las gracias por la nueva Bolivia que está naciendo de cada rincón, por la bendición de servir a nuestra Patria y por el incansable esfuerzo de cada boliviano para salir adelante", escribió.

"Una Virgencita pequeña, pero poderosa"

En su intervención durante la festividad, el presidente resaltó el significado de la imagen religiosa y aseguró que su fortaleza trasciende su reducido tamaño.

"Nuestra Virgencita parece pequeñita porque solo mide 19 milímetros, pero es grande en el corazón de uno si abre su corazón, si abre su alma para poder trabajar, guiarse, construir, defender su familia, defender su provincia, su departamento, su país y defender su fe", expresó.

Añadió que el verdadero milagro de la Virgen radica en la capacidad de transformar la vida de las personas mediante la fe y el compromiso.

"Cuando uno tiene fe y compromiso, más allá de las dificultades y ustedes saben que tenemos muchas dificultades porque nos dejaron un país arrasado, Bolivia, junto al corazoncito gigantesco de nuestra Virgencita, saldrá adelante", afirmó.

Retoma contacto con las provincias paceñas

La visita de Rodrigo Paz a Viacha marcó además su retorno a las provincias del departamento de La Paz tras los 53 días de bloqueos registrados en el país.

El mandatario recorrió el santuario y la iglesia de la Virgen de Letanías, compartió con los comunarios y fue recibido con muestras de afecto por los asistentes y por el alcalde del municipio, en una de las festividades religiosas más representativas de la región.

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