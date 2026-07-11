Tragedia en Escalerani: Camión con pasajeros en la carrocería cae 100 metros y deja heridos

Un camión que transportaba una carga de papa y pasajeros en la carrocería se embarrancó aproximadamente 100 metros en el sector de Escalerani, en la ruta entre Morochata y Quillacollo. El hecho dejó nueve personas heridas, entre ellas varios menores de edad, mientras la Policía investiga las causas del accidente y espera el resultado de la prueba de alcoholemia practicada al conductor.

La directora departamental de Tránsito, Aleida Vargas, informó que el vehículo involucrado es un camión color blanco perteneciente al servicio público.

Transportaba pasajeros de forma irregularSegún el informe policial, el motorizado se dirigía desde el municipio de Morochata hacia Quillacollo transportando una carga de papa, pero además llevaba pasajeros en la carrocería, una práctica prohibida.

"Este motorizado circulaba desde el municipio de Morochata con destino a Quillacollo, transportando una carga de papa y, de forma completamente irregular e irresponsable, también llevaba pasajeros en la carrocería", señaló Vargas.

La autoridad policial explicó que, al llegar a una curva pronunciada del sector Escalerani, el conductor perdió el control del camión, que terminó precipitándose a una profundidad aproximada de 100 metros.

Nueve heridos y un caso grave

De acuerdo con el reporte oficial de Tránsito, el accidente dejó nueve personas heridas, incluido el conductor. Los lesionados fueron evacuados al Hospital Benigno Sánchez de Quillacollo y a la Clínica Bustamante, donde fueron diagnosticados con traumatismo encéfalo craneano (TEC) de leve a moderado y múltiples policontusiones.

Por su parte, el secretario municipal de Salud de Quillacollo, Carlos Vargas, informó que siete de los heridos fueron atendidos en el Hospital Benigno Sánchez y que uno de ellos presentaba una fractura expuesta de gravedad, por lo que fue derivado a un hospital de tercer nivel para recibir atención especializada.

El resto de los pacientes permanece bajo observación médica mientras se evalúa su evolución.

Esperan el resultado de la alcoholemia

La directora de Tránsito indicó que al conductor se le tomó una muestra sanguínea para establecer si conducía bajo la influencia del alcohol al momento del accidente.

"Se ha tomado la muestra sanguínea del conductor para determinar si este estaba bajo la influencia del alcohol; estamos a la espera del resultado", informó.

Añadió que el hecho ya fue puesto en conocimiento del Ministerio Público, que dirigirá la investigación para establecer las responsabilidades correspondientes.

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