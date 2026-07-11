Dos incendios simultáneos ponen en alerta al Parque Nacional Tunari

Al menos dos incendios forestales se registran de manera simultánea en el Parque Nacional Tunari en Cochabamba, provocando una intensa humareda que se extiende desde Sacaba hasta Cercado y que, según reportes preliminares, podría avanzar en las próximas horas hacia Tiquipaya y Quillacollo.

De acuerdo con información de la plataforma Tunari Sin Fuego, ambos incendios fueron clasificados inicialmente como de categoría 2. Sin embargo, las condiciones climáticas, especialmente la intensidad de los vientos, podrían favorecer su propagación y elevar su nivel de peligrosidad durante la noche.

La densa columna de humo ya comenzó a afectar a los barrios cercanos al Parque Nacional Tunari, reduciendo la visibilidad y generando preocupación entre los habitantes de las zonas próximas al área protegida.

"Debido a la fuerza del viento, se estima que durante la noche los incendios podrían intensificarse y pasar a categoría 3", advirtió la plataforma Tunari Sin Fuego en su reporte preliminar.

Los dos focos de calor movilizaron a brigadas de bomberos voluntarios, que se desplazaron a los sectores afectados para iniciar las labores de control. Uno de los incendios se encuentra al norte del municipio de Cercado, cerca de Tiquipaya, en la subida a Linkupata. El segundo se originó en el sector de Wara Wara, en Sacaba, y avanza hacia la jurisdicción de Cercado.

Las tareas de sofocación continúan mientras las autoridades y los equipos de emergencia monitorean el comportamiento del fuego para evitar que alcance mayores dimensiones.

Mira la programación en Red Uno Play