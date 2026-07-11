Santa Cruz registrará este sábado el ingreso del segundo frente frío de la semana, el cual estará acompañado por lluvias durante gran parte de la jornada y un leve descenso de las temperaturas para el domingo.

El analista agrometeorológico Luis Alberto Alpire informó que la temperatura mínima fue de 21 grados y la máxima alcanzó los 27 grados centígrados. Además, se prevén ráfagas de viento del norte de hasta 40 kilómetros por hora.

Durante la mañana y gran parte del día se presentarán lloviznas y lluvias de baja intensidad. Sin embargo, será durante la tarde-noche cuando ingrese el segundo frente frío de la semana.

"Es un frente frío débil que incidirá levemente en las temperaturas del domingo", explicó Alpire.

De acuerdo con el pronóstico, el domingo la temperatura oscilará entre los 19 y 24 grados centígrados, reflejando un descenso moderado tras el ingreso del frente frío.

Mira la programación en Red Uno Play