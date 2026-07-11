Defensoría intensifica controles para evitar la mendicidad infantil en Cochabamba

La Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Cochabamba reforzó los operativos de control en distintos sectores de la ciudad para identificar a niños, niñas y adolescentes en situación de mendicidad y evitar que sean víctimas de explotación.

La jefa de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Cochabamba, María René Morales, informó que los controles se intensificaron desde el fin de semana pasado mediante recorridos y rastrillajes en diferentes zonas de la ciudad.

"Hemos reforzado los controles de ruteos y rastrillajes para evidenciar que en nuestras calles de Cochabamba no hay niños, niñas o adolescentes en situación de mendicidad, ya sea por la minoría de edad o porque sean forzados en el caso de adolescentes", afirmó Morales.

La autoridad explicó que durante las vacaciones de invierno aumenta la presencia de familias provenientes del interior del país y de otros municipios, situación que incrementa el riesgo de que menores sean utilizados para pedir limosna.

"Hay mucha migración, ya sea del interior del país o de otros municipios de Cochabamba, hacia el centro de la ciudad. Se ha detectado que algunas personas llegan con esos fines y no solamente con fines de mendicidad. Estamos reforzando estos operativos en diferentes días, horarios, tanto en la mañana como en la noche, y en diferentes lugares", señaló.

Morales indicó que el fortalecimiento de estos operativos responde al reciente caso de una bebé que falleció en Cochabamba tras haber sido trasladada desde una comunidad ayorea de Santa Cruz y que, según las investigaciones, habría sido alquilada para ser utilizada en actividades de mendicidad.

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