¿Cómo estará el clima este domingo? Conozca el pronóstico para Santa Cruz, La Paz y Cochabamba

El pronóstico del tiempo para este domingo anticipa una jornada con condiciones estables en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra, aunque en distintas regiones de estos departamentos se prevén lluvias, vientos y un descenso de las temperaturas, de acuerdo con el reporte meteorológico del Senamhi.

Santa Cruz: cielo nuboso y descenso de temperaturasEn la ciudad de Santa Cruz de la Sierra se prevé una jornada con cielo nuboso durante todo el día, sin lluvias en la capital.

Las temperaturas estarán entre 19°C y 26°C. Durante la mañana se esperan 21°C, por la tarde 26°C y en la noche 19°C, con vientos de hasta 14 kilómetros por hora.

Sin embargo, en varias provincias del departamento se anuncian cambios importantes. En el Norte Integrado, la Chiquitania y los Valles se pronostican lluvias desde la madrugada y un descenso de las temperaturas. Además, en el Norte Integrado se prevén ráfagas de viento del sudoeste de entre 60 y 90 kilómetros por hora durante la tarde. En el Chaco, el cielo permanecerá nuboso con un leve descenso de las temperaturas máximas.

La Paz: cielo despejado y noche fríaEn la ciudad de La Paz se espera una jornada con cielo despejado durante todo el día y sin probabilidades de lluvia.

Las temperaturas oscilarán entre 4°C y 20°C. Durante la mañana se registrarán 14°C, por la tarde la temperatura alcanzará los 20°C y en la noche descenderá hasta 4°C. Los vientos serán leves, con velocidades cercanas a los 11 kilómetros por hora.

En el resto del departamento, el panorama será variado. En los Yungas se pronostican lluvias con acumulados de entre 10 y 20 milímetros, mientras que en los Valles predominará el cielo despejado. En el Altiplano continuarán las heladas durante la madrugada, con temperaturas mínimas que podrían llegar hasta -16°C.

Cochabamba: ambiente cálido y sin lluvias en la capitalLa capital cochabambina tendrá un domingo con cielo poco nuboso durante la mañana y la tarde, despejándose completamente por la noche.

La temperatura alcanzará una máxima de 27°C, con una mínima cercana a los 17°C durante la mañana y 18°C por la noche. No se prevén precipitaciones y los vientos serán débiles, entre 7 y 11 kilómetros por hora.

En el departamento, el Trópico registrará lluvias y tormentas eléctricas aisladas desde la madrugada, con precipitaciones menores a 10 milímetros. En los Valles persistirá el riesgo de heladas en la madrugada, mientras que el Altiplano mantendrá cielos despejados y temperaturas bajo cero.

Panorama general

El pronóstico muestra un contraste entre las principales ciudades, donde predominará el tiempo estable y sin precipitaciones, y varias regiones del interior de los departamentos, que registrarán lluvias, vientos y bajas temperaturas. Asimismo, las heladas continuarán afectando las zonas altas de La Paz y Cochabamba durante la madrugada.

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