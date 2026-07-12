¿Dónde bajarán más las temperaturas? Senamhi reporta ingreso de frente frío

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que un frente frío ingresará al país y afectará inicialmente al Chaco boliviano para luego desplazarse hacia Santa Cruz, la Chiquitanía y posteriormente el departamento de Beni.

Según el reporte meteorológico, el sistema provocará nubosidad y un descenso de temperaturas en diferentes regiones del territorio nacional.

“Existe un frente frío que está afectando con nubosidad a la parte del Chaco de Bolivia. Este va a ascender hacia la parte de Santa Cruz, como también la parte de Chiquitanía, y para los siguientes días va a ascender hasta el departamento de Beni”, explicó un representante del Senamhi.

En el occidente del país también se prevé un descenso de temperaturas, principalmente en el altiplano, donde continuarán los cielos despejados a poco nubosos y se registrarán heladas meteorológicas.

Desde el Senamhi recomendaron tomar medidas de prevención de acuerdo con la región. En el oriente pidieron utilizar ropa abrigada ante el ingreso del frente frío, mientras que en el occidente recomendaron protegerse de la radiación solar.

Asimismo, alertaron que la mayor exposición a la radiación ultravioleta se registra entre las 10:00 y las 15:00 horas, periodo en el que se concentra cerca del 70% de los rayos UV.

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