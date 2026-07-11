Familiares celebran liberación de investigadas por caso armas en Viru Viru

La decisión de la justicia de otorgar libertad a las dos mujeres investigadas por el hallazgo de armas en el aeropuerto de Viru Viru fue recibida con alivio por sus familiares, quienes aguardaban el fallo en las afueras del Palacio de Justicia.

"Gracias a Dios, ella es inocente. Todo el tiempo lo dijimos. La verdad siempre prevalece", manifestó entre lágrimas la madre de una de las acusadas.

La mujer explicó que su hija trabajaba desde hace aproximadamente tres meses realizando el traslado de encomiendas y aseguró que desconocía el contenido de las maletas que fue a recoger al aeropuerto.

"Se estaba ganando la vida como cualquier joven. ¿Qué sabía ella de todo esto?", expresó, al tiempo de señalar que la familia es de escasos recursos y que vivieron momentos de angustia desde la aprehensión.

Mientras tanto, la Policía mantiene vigente una orden de aprehensión contra el joven que ingresó las maletas al país, con el objetivo de esclarecer el origen y destino del armamento encontrado en la terminal aérea.

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